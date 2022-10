Chris Deen vertrekt bij ForFarmers vanwege gezondheidsredenen

Kleuters met pruiken roven op aanwijzen van volwassene sieraden uit winkel

Wie acht kinderen, in de leeftijd van 3 tot 4 jaar, met pruiken op door de binnenstad ziet rennen, denkt niet meteen aan een brutale diefstal. In Bocholt, vlak over de grens bij Aalten, was dat wel het geval. De politie is daar op zoek naar een club zeer jeugdige dieven.

18 oktober