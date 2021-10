Chris en Renate zitten al een halfjaar zonder internet en telefoon: ‘KPN hoeft nog maar één kabel te leggen’

Aalten ziet mogelijk­heid voor 820 nieuwe woningen in komende tien jaar

18:31 AALTEN - De komende jaren worden er honderden nieuwe woningen gebouwd in de gemeente Aalten om aan de groeiende vraag te voldoen. Burgemeester en wethouders verwachten dat er de komende tien jaar ruimte is voor 820 nieuwe huizen in de gemeentegrenzen.