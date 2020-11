Christmas fair met tal van stands dwars door restaurant Gringo's

,,Zo kunnen mensen tóch nog onze kerstversiering zien", zegt Henk Jan Kuiper, mede-eigenaar van Gringo's, restaurant Macamba en café Pinchos. De christmas fair is elke week van donderdag tot en met zondag toegankelijk van 14 tot 20 uur.



De wandelroute loopt over tientallen meters via Pinchos (waar de entree is) door Gringo's naar Macamba (de uitgang). Onderweg staan diverse stands waar eten en drank kan worden gekocht. Ook zijn er stands met kerstversieringen en bloemstukken van de Gendringse bloemist Bart Bresser.



Kuiper zegt toestemming te hebben van de gemeente Doetinchem voor de christmas fair. ,,Het is éénrichtingsverkeer", zegt Kuiper. ,,Dus het is veiliger dan in een supermarkt. Mensen kunnen elkaar niet tegenkomen. Misschien dat we met mandjes gaan werken, zodat we weten hoeveel mensen er binnen zijn.”