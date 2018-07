'Circa 26 NSB-gezinnen in Ruurlo'

Als Arjen van Gijssel van wal steekt over zijn laatste onderzoeksproject wordt het waarom van de Ruurlose amateurhistoricus meteen duidelijk. Een dorp mag volgens Van Gijssel niet alleen afgerekend worden op de heldendaden uit het verleden, ook de donkere kanten moeten belicht worden. ,,Je doet de geschiedenis van een dorp te kort als je het verdicht tot de heldendaden'', verklaart Van Gijssel. ,,Geschiedenis is niet alleen plezier. We moeten ook lessen trekken uit het verleden. Dat was mijn motivatie.''

Het vormde een belangrijke reden om onderzoek te doen naar het NSB-verleden van Ruurlo. Daartoe werd Van Gijssel op het spoor gezet door een oud krantenartikel over de vertoning van een NSB-propagandafilm in een Ruurlo's café in 1940.

Liberaal

Van Gijssel schetst het beeld van Ruurlo vanaf 1935, het jaar dat de NSB in Nederland voor het eerst mee deed aan de verkiezingen. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van dat jaar haalde de NSB in Ruurlo 21,7 procent van de stemmen binnen, terwijl het gemiddelde in Nederland op 7,9 procent lag. Dat aantal liep tijdens de Tweede Kamerverkiezingen (1937, 9,3 procent) en opnieuw de Provinciale Statenverkiezingen (1939) terug tot 8,3 procent NSB-stemmers. Aantallen die echter fors hoger lagen dan het gemiddelde in Nederland.

Verklaringen voor het grote aantal NSB-stemmers weet Van Gijssel te benoemen. Het 'liberale Ruurlo' was in de jaren 30 en 40 geen dorp dat streng katholiek, gereformeerd of uitgesproken socialistisch was; stromingen die waarschuwden tegen de NSB. ,,Er heerste in die tijd ook een economische crisis. In een agrarische gemeenschap als Ruurlo was het afzien. De NSB verkondigde: 'als je op ons stemt krijgen jullie weer zelfbestuur. Dan komt alles goed.' Dat was een vruchtbare voedingsbodem.''

Illegaal

Van Gijssel schat dat er in de periode 1940-1945 ongeveer 26 gezinnen waren die als NSB'ers aangemerkt kunnen worden, al zijn cijfers uit die periode schaars. De amateurhistoricus baseert zich onder meer op naoorlogse processen die tegen NSB'ers werden gevoerd en verklaringen van ooggetuigen. ,,En ook aan de hand van radiolijsten. Daarop stonden de personen die een legale radio hadden. Alleen voor NSB'ers was dat niet illegaal.''

Dat betekende echter niet dat Ruurlo ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een NSB-bolwerk genoemd kon worden, benadrukt Van Gijssel. Het aantal NSB'ers lag in Ruurlo niet hoger dan in omliggende plaatsen. Dat het dorp eind 1943 met burgemeester Ten Hoopen een NSB'er als burgervader kreeg was in de tijd ook zeker geen uitzondering.

Lessen