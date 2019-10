Circulair bedrijvig ben je samen: pilot Lichtenhorst, Laarberg en Wijnbergen

Emoties bij jeugdtrai­ner Be Quick Zutphen lopen hoog op: wedstrijd gestaakt

6 oktober WINTERSWIJK - Het gedrag van een trainer van Be Quick Zutphen O12-1 heeft er zaterdagochtend in Winterswijk voor gezorgd dat de wedstrijd van zijn team tegen FC Trias O12-1 is gestaakt. Dat gebeurde bij een 1-3 stand en met nog 12 minuten te spelen.