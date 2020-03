Circus Bolalou strandt in Laren en de kamelen worden langzaam hongerig

Jop (19) uit Neede lanceert online platform voor hulp aan onderne­mers

16:46 NEEDE - Sinds woensdagmiddag is ‘ie in de lucht, de website www.covidhulp.nl. Een online platform waar Achterhoekse ondernemers een oproep kunnen plaatsen. Bedenker is Jop Wolterink (19) uit Neede, die een eigen ict-bedrijf runt.