Circus Bongo is over tien jaar geen familiecircus meer: ‘Dat doet wel pijn’

LICHTENVOORDE - Tamara Diks en echtgenoot Roy ten Brincke bestieren circus Bongo. Het Achterhoekse circus van de familie Diks werd door vader Ben en moeder Tine in mei 1978 opgericht. Tamara nam het stokje in 2005 over. Maar er komt geen derde generatie aan het roer. Diks: ,,Ik heb altijd gezegd dat ík degene ben die hier het licht uitdoet.”

Jaren geleden was er nog sprake van een circusseizoen. Van maart tot november was Bongo op tournee. ,,Zes jaar geleden hebben we besloten niet meer te reizen”, zegt Diks. ,,Om twee redenen. Zeven jaar geleden ben ik erg ziek geweest en toen ik net weer op de been was kreeg Roy een rughernia.”

,,En het heeft ook met de economische omstandigheden te maken. Toen mijn broer uit Duiven vertelde dat hun kinderen op de buitenschoolse opvang zaten, dacht ik: wacht even! Dáárom komen ouders minder naar het circus, omdat hun kinderen op de buitenschoolse opvang zitten. Daarom doen we nog nauwelijks ‘eigen risico-voorstellingen’ zoals wij dat noemen. Dan zet je de circustent ergens neer, maakt reclame en doet de kassa open. En dan maar zien hoeveel bezoekers er komen. We doen tegenwoordig bijna alleen nog voorstellingen op ‘uitkoopbasis’. Bedrijven of instellingen huren ons dan in voor een vast bedrag. Dat geeft zekerheid want je weet waar je aan toe bent.”

Verhuur attributen

Om een breder financieel fundament onder circus Bongo te leggen, verhuren Diks en Ten Brincke circusattributen, tot aan tenten en tribunes toe. ,,Alles wat met circus te maken heeft, verhuren we. Voor musicals, uitvoeringen van gymnastiekverenigingen of voor een vakantiebeurs.”

Het circus van vroeger met dierenacts is door de veranderde publieke opinie nagenoeg verdwenen. Diks: ,,Het dierennummer en de goochelaar hebben plaatsgemaakt voor een theatershow met een verhaallijn. De verhalen bedenk ik meestal zelf. ‘Pirates in the circus’ bijvoorbeeld waarbij een groot piratenschip de piste wordt ingereden en van waaruit verschillende acts worden opgevoerd die het verhaal vertellen.”

