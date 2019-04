Circus Renz Berlin slaat tenten op in Eibergen

CDA-Kamerlid Omtzigt verbolgen: ‘Winters­wijk, speel toch het Wilhelmus’

13:26 WINTERSWIJK - In Winterswijk moet zondag toch het Wilhelmus klinken, vindt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Hij roept burgemeester Joris Bengevoord via Twitter op om zich daarvoor in te zetten. Ook het lokale CDA doet die oproep, op Facebook.