Circus Renz strijkt neer in Eibergen: 'Het circus, dat is mijn leven'

Overge­schre­ven afscheids­brief als ‘Facebook’ in oorlogs­tijd

10:01 EIBERGEN/BORCULO/AALTEN - 'Verhalenvanger' is zijn functie voor het Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Eibergenaar Bert Smeenk helpt het onderduik- en verzetsmuseum de verhalen over de oorlog levend te houden. Vaak lukt dat met herinneringen aan en van degenen die er niet meer zijn.