Circuskoppel uit Hummelo ruilt woning op tv in Jouw Stad, Ons Dorp

Proef op de som

In de serie volgt het NTR-programma twaalf gezinnen of koppels die de proef op de som nemen: hoe gaan stadsmensen om met de rust, de ruimte en de sociale controle op het platteland?

En hoe ervaart een dorpeling de drukte, de verschillende nationaliteiten, het aanbod aan winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden in de stad? In de verschillende afleveringen komen zij erachter of ze gelukkiger zijn op het platteland of in de grote stad.