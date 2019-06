Circustent festival Achterland onderuit bij storm

Duurzaam afval inzamelen in Winters­wijk: ‘Piepschuim bij het plastic afval? Fout!’

16:15 WINTERSWIJK - Papier is papier en groen is groen. Maar welke soorten plastic en welke metalen horen er in de oranje container? Tandpastatubes, chipszakken, koekjestrommels, koffiecupjes, plantenpotjes, je moet allemaal maar weten of het wel of niet mag.