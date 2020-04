City Beach in stadscentrum Doetinchem afgeblazen vanwege corona

Jaarlijks wordt in het centrum van Doetinchem een beachcourt met zand gebouwd, waarop duizenden liefhebbers tien dagen lang toernooien houden in allerlei takken van sport. Ook 2.500 scholieren zijn jaarlijks van de partij.

Volgens voorzitter Jeroen van Ree zijn er diverse redenen om van het evenement af te zien. ,,De vraag is of je onder deze omstandigheden überhaupt een vergunning krijgt. Er spelen elk jaar 5.000 sporters in die bak, dat risico willen we in deze coronacrisis niet nemen. Bovendien is het geen goede tijd om je hand op te houden bij je trouwe sponsors. Die hebben het al zwaar genoeg.”