City Swim in Doetinchem heeft laatste editie gehad: te weinig animo

Is er iets kapot in de gemeente Brummen? Fixi helpt snel

17:04 Een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Inwoners van de gemeente Brummen kunnen hun klachten en tips voortaan kwijt via de servicedienst Fixi, opdat deze sneller worden afgehandeld. Samen zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving, luidt de boodschap.