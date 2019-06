Citybeach in Doetinchem trekt weer alle doelgroepen richting zandbak: ‘Het draait om de fun’

Honderden vissen dood door chloorwa­ter in Os­ink-Bemersbeek

19 juni KOTTEN - In een deel van de Osink-Bemersbeek in Kotten zijn 500 tot 1000 vissen gestorven. Volgens het waterschap Rijn en IJssel is maandag via een hemelwaterafvoer van het gemeentelijk rioleringsstelsel chloorhoudend water in de beek gekomen.