Click and collect geen vetpot voor winkels in Berkelland: ‘We doen het voor de klant’

Met min 15,4 graden in Achterhoek koudste nacht in ruim acht jaar

9 februari HUPSEL - Met een minimumtemperatuur van min 15,4 graden in Hupsel, in de Achterhoek, was de nacht van maandag op dinsdag de koudste sinds 16 januari 2013. Het weerbeeld is dinsdag “diep winters”, aldus Weer.nl