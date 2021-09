Cliënt Doetinchemse zorginstelling gaat door het lint: medewerksters gewond naar het ziekenhuis

Burgemees­ter sluit wederom drugspand in Zutphen: ‘Wil voorkomen dat onze kinderen afglijden’

15 september Een woning aan de Beekstraat in Zutphen speelt volgens burgemeester Annemieke Vermeulen een belangrijke rol in de georganiseerde drugshandel. Ze heeft de deur van de woning daarom vandaag laten verzegelen. Het is al de zesde woning die Vermeulen dit jaar laat sluiten vanwege drugsoverlast.