Cliënten van zorginstelling Estinea blijven meehelpen in de bibliotheek

VARSSEVELD - Zeven mensen met een verstandelijke beperking die sinds 1 april meewerken in de bibliotheek van Varsseveld, blijven hier voor langere tijd actief. De cliënten van Estinea zijn vier middagen in de week in de bibliotheek te vinden.