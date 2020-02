Clinic voor Needse kinderen op de ijsbaan in Enschede: schaatsen hoort bij de opvoeding

Oververhit­te kettingza­gen vliegen in brand in boeren­schuur bij Zwillbrock

13:57 ZWILLBROCK/EIBERGEN - De brandweerposten Eibergen, Ammeloe en Vreden zijn woensdagmiddag uitgerukt voor een brand op een boerenerf in Zwillbrock die makkelijk had kunnen eindigen als grote brand. Vanwege die inschatting qua gevaar voor de omgeving joelde ook de sirene in Zwillbrock.