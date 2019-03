Club Déjàvu in Dinxperlo definitief dicht in opdracht van burgemeester

Eind februari besloot de burgemeester al om Club Déjàvu tijdelijk te sluiten vanwege tal van incidenten in en rond de discotheek. Er was onder andere sprake van kleine en grote vechtpartijen op avonden dat de club geopend was. De politie moest altijd een agent ter plaatse hebben om direct in te kunnen spelen op eventuele incidenten. Stapelkamp had daar in februari meer dan genoeg van. Volgens de burgemeester kon hij de veiligheid van bezoekers en personeel niet garanderen.