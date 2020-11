Clubs in Oude IJsselstreek krijgen deel van rijksbijdrage

Needse stichting tekent brief aan minister Wiebes ‘Zonder subsidie geen XXL-windmolens!’

25 november NEEDE - Stichting Omwonenden Versus Windturbines uit Neede is één van 54 ondertekenaars van een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. „Stop met subsidies van windmolens op land, is onze oproep.”