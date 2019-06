Clubs ‘samen sterker’ met wensen voor nieuwe sporthal op De Huet

,,Als we samen een plan met wensen hebben, staan we sterker”, zegt Rosmolen, die op korte termijn om tafel wil met handbalclub Artemis’15, badmintonclub Poona, korfbalclub Olympus’58 en andere clubs.

De gemeente Doetinchem wil in gesprek met de clubs in De Bongerd om te horen wat de wensen zijn voor de nieuwe sporthal. Dit nu er een akkoord is tussen de gemeente en de Ten Have Group over de bouw van een nieuwe Albert Heijn met daarboven een nieuwe sporthal. De huidige sporthal wordt dan gesloopt.