Clubs willen niet naar gloednieuwe sporthal in Groenlo: ‘Sport is meer dan bewegen, heeft ook een sociale functie’

,,Sport is meer dan bewegen, er zit ook een sociaal aspect aan. Dat hebben we hier wel, maar op de nieuwe locatie niet.” Het plan is om bij scholengemeenschap Marianum, op pak ’m beet een kilometer afstand van de huidige plek op sportpark Den Elshof, een nieuwe sporthal te bouwen. Dat wordt een groot gebouw met drie zaaldelen, kleedkamers, tribune en in de toekomst ook een kantine. ,,Maar je kunt je voorstellen dat een uitgebreide kantine, zoals nu wel het geval is op Den Elshof, dicht bij een middelbare school niet past”, zegt wethouder Bart Porskamp.

Verbindende factor

,,Wat hebben we aan een grote nieuwe hal, als we geen spelers meer hebben?”, zegt Gerritsen. ,,Mede door corona is duidelijk geworden hoe belangrijk onze huidige locatie is. We hebben hier in Groenlo nu een sportboulevard. Alles zit bij elkaar: voetbal, tennis, het zwembad en de zaalsporten. Hoe mooi is dat? Ideaal voor ouders. En de kantine op Den Elshof is een verbindende factor. Hier komen mensen elkaar tegen, hier zijn liefdes ontstaan.”