Clubs willen sporthal van deze tijd: ‘Er knalt hier geregeld een basketballer tegen de muur’

Loonwer­kers balen van G­PS-criminelen in Oost-Nederland: ‘Hele planning loopt in de soep’

7:30 Criminelen hebben het voorzien op peperdure GPS-systemen waarmee moderne tractoren zijn uitgerust. Oost-Nederland is nu in beeld: deze week waren er inbraken bij loonwerkers in Gorssel en Voorst. Vooral in Zeeland is deze nieuwe vorm van agro-criminaliteit al langer schering en inslag. Brancheorganisatie Cumela pleit voor een hogere opsporingsprioriteit.