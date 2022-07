COA wil Betteld opnieuw als opvang voor vluchtelingen: Bronckhorst welwillend

Dit staat in een brief gestuurd door de gemeente Bronckhorst aan omwonenden. ‘De gemeente en De Betteld staan hier gezien de ervaringen van afgelopen winter welwillend tegenover’, schrijft Bronckhorst in de brief. ‘Na de zomervakantie willen wij dit nader uitwerken en hierover graag in gesprek met u’.



Ook verwijst de gemeente naar de problemen met de opvang in Ter Apel en schrijft: ‘We vinden het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen en (tijdelijk) opvang te bieden als daartoe een verzoek is’.



Dat verzoek is vorige week binnengekomen bij Bronckhorst.