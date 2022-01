Coach Diane uit Neede: ‘Veel vrouwen zorgen vooral voor anderen, niet voor zichzelf’

„Veel vrouwen zijn altijd bezig met voor een ander zorgen. Of dat nu de kinderen, de partner of collega’s zijn. Of hun ouders, want ze zijn vaak ook nog mantelzorger.” Diane Steenbruggen ziet ze regelmatig tegenover zich, nu alleen online. Vrouwen tussen de 40 en de 50, die alles thuis op orde hebben, fijn gezin, lieve partner, leuke baan, toffe collega’s, kortom niks te klagen, vinden ze. Maar toch zijn ze moe of hebben het gevoel tegen een muur op te lopen. „Ze vergeten voor zichzelf te zorgen en schromen om hulp te vragen. Omdat ze zich dan een luxe-paardje voelen, een verwend prinsesje. Want ze hebben toch alles goed voor elkaar? En het kan altijd erger, vinden ze.”