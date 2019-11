Coalitie Berkelland: ‘Het was niet de bedoeling om te misleiden’

Terwijl inwoners van Berkelland gevraagd wordt om mee te denken over hoe de gemeente 3,5 miljoen kan bezuinigingen krijgen ze in 2020 toch 1 miljoen cadeau. Dit gebeurt via een korting op de onroerendezaakbelasting (ozb). Ook krijgen ze 50 euro aan teveel betaalde afvalstoffenheffing terug. Het college kondigde in een persbericht nog aan dat de ozb-teruggave in 2020 geschrapt werd, omdat dit in een tijd van bezuinigingen een verkeerd signaal zou zijn aan inwoners. Ook in de vergaderingen van de gemeenteraad over de begroting van 2020 van deze week ontstond dat beeld. Maar volgens Hilhorst was het amendement van de VVD duidelijk en verwoordde VVD-fractievoorzitter Hans Boxem 'klip-en-klaar' in de gemeenteraad dat de ozb-teruggave over 2021 en 2022 wordt geschrapt en niet die van 2020. Volgens de CDA-fractievoorzitter gaat het om een compromis tussen de coalitiepartijen CDA, VVD en GB. "Het schrappen van de ozb-teruggave ligt gevoelig in de coalitie", aldus Hilhorst, duidend op de verkiezingsbelofte van de VVD.