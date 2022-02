‘Code oranje is hier uniek, uutkiek'n!’: alles over storm Eunice in de Achterhoek en Liemers

Wonen in de slaapkamer van de pastoor naast de ‘kathedraal van de Achterhoek’

ZIEUWENT - Wonen in de slaapkamer van meneer pastoor, dat is toch heel bijzonder. In Zieuwent kan het, nu de pastorie naast de imposante St. Werenfriduskerk (‘de kathedraal van de Achterhoek’) is verbouwd tot een kleinschalige zorginstelling.

12:00