Coffeeshop in Winterswijk overvallen; politie houdt verdachte aan

column bert scheuter Alweer blijkt dat ‘tijd’ een ongrijp­baar fenomeen is, voer voor filosofen

,,Eindelijk, wij mogen weer...” In de dagen op weg naar koningsdag echoot iedereen het zó vaak rond dat ik het met liefde uitroep tot ‘Dé Gemeenplaats van 2022’. Iemand vond dat hier in de Achterhoek alles een beetje is doorgekötteld: “de tijd lijkt hier altijd een beetje stil te staan”.

28 april