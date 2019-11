Coffeeshop ‘t Rotterdammertje krijgt ook ongelijk van Raad van State en blijft voorgoed op slot

DOETINCHEM/DEN HAAG - Coffeeshop ‘t Rotterdammertje aan de Varsseveldseweg in Doetinchem blijft voorgoed gesloten. De Raad van State vindt dat de gemeente Doetinchem de zaak van exploitant Jan van der Heijden in maart 2017 terecht sloot.

De Raad van State oordeelt dat er zakelijke banden zijn tussen Van der Heijden en de eigenaar van het pand. De laatste is een man die sinds 2005 op Aruba woont. In 2012 is de pandeigenaar veroordeeld tot een straf van acht maanden vanwege transport van hennep tussen augustus 2011 en november 2012.

Zakelijke banden

Van der Heijden heeft altijd ontkend zakelijke banden te hebben. Volgens de uitbater van de coffeeshop - die in 2003 het toenmalige Zanzibar overnam - is de pandeigenaar al sinds 2008 niet meer in Doetinchem geweest en had hij sindsdien ook geen contact meer met hem. De Raad van State vindt dat Van der Heijden dat ‘niet aannemelijk’ heeft gemaakt.

,,Dit valt rauw op mijn dak, ik ben er kapot van”, zegt Van der Heijden, die hoop kreeg nadat de Raad van State tot twee keer toe de uitspraak uitstelde. ,,Achteraf hadden ze denk ik uitstel nodig om mijn verweer onderuit te halen. De pandeigenaar heeft zich nooit met de coffeeshop bemoeid. Nu wordt in de uitspraak gesteld dat de pandeigenaar zich er in de toekomst mee zou kunnen bemoeien. Dat is toch een aanname?”