Cokedealer (34) uit Groenlo opgepakt, auto in beslag genomen

Man uit Raalte rijdt iemand dood, maar kan zich daar tot ergernis van de nabestaan­den niets van herinneren

30 oktober Een 36-jarige man uit Raalte reed in de nacht van 1 februari 2019 in Haarlo een 59-jarige man uit Winterswijk dood. Hij verklaarde vandaag voor de rechtbank in Zutphen dat hij zich niets van het ongeluk kan herinneren. Tot ergernis van de nabestaanden: ,,Ons leven is niet meer van ons.’’