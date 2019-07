Coldenhoff wint op de Zwarte Cross de zwaarste klasse

Het was de eerste keer dat motorcrosser Pauls Jonass (22) van het Husqvarna Factory Racing-team tijdens de Zwarte Cross reed, maar de Letse wereldkampioen MX2 van 2017 was dolenthousiast. ,,Het is een geweldig evenement met veel publiek. De baan is niet al te moeilijk, maar vooral heel snel.”



Bij de Dutch Masters of Motorcross, het voormalige ONK, stonden gisteren met winnaar Glenn Coldenhoff, Romain Febvre en Arminas Jasikonis tal van toppers aan de start. ,,Je moet hier steeds heel gefocust blijven, een fout kan je zo terugwerpen", verkondigde Jonass.



Even daarvoor had Dani Hoitink uit Lichtenvoorde in de 250cc-klasse zijn rondjes gereden. ,,Het ging niet verkeerd, maar ik kreeg weer last van de schouder. Deze ging deels uit de kom. Gelukkig schoot hij er ook weer in.”



Het was een bekende blessure voor Hoitink die op De Schans een thuiswedstrijd reed. ,,Ik word er in september aan geopereerd. Mijn seizoen zit er op. Jammer, want mijn doel was eens een seizoen blessurevrij rijden. Dat is me voor het vijfde opeenvolgende seizoen niet gelukt."