Collectieve aanpak isolatie van huizen van voor 1980 in de Achterhoek

Eigenaren van woningen van voor 1980 krijgen een brief thuis, van de wethouder van de gemeente waarin ze wonen. Daarin wordt uitgelegd wat de bespaaractie is. Als huiseigenaren zich aanmelden voor de actie, komt een adviseur op bezoek.



Die kijkt in hoeverre een woning is geïsoleerd en wat kan worden verbeterd. De adviseur maakt aan de hand daarvan een rapport. Daarin staat wat de kosten van isoleren zijn én wat het financieel oplevert in de vorm van besparing. Daarbij zitten ook offertes.



,,Twee regionale bedrijven voeren het werk uit”, zegt Aan het Rot. ,,De collectieve inkoop maakt het laagdrempelig voor mensen om mee te doen. Daarnaast kan het voordelig zijn. Maar dat hoeft niet per se, want het kan altijd zijn dat iemand een bedrijf vindt dat het nog goedkoper doet. Hoe dan ook zal het een goede prijs zijn. Immers als je iets met meer mensen doet, is het altijd voordeliger dan als een bedrijf het voor iedereen apart moet doen.”



Het kan daarbij gaan om dak-, gevel-, vloer- of glasisolatie. Sinds eind mei hebben zich 280 woningeigenaren aangemeld bij AGEM. De periode tussen aanmelding en rapport duurt ongeveer een maand. Aan het Rot denkt dat het meeste werk voor eind dit jaar klaar is.