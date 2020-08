College Winterswijk voorzichtiger met coronaregels

Plan Italiaans restaurant in Hengelo voorlopig in de ijskast

7:52 HENGELO - Het plan voor het Italiaanse restaurant dat komende maand zou openen in het voormalige raadhuis in Hengelo staat voorlopig in de ijskast. Corona is de boosdoener, zegt eigenaar Rafiek Kamel. ,,Ik kan geen zaak beginnen op basis van hoop.”