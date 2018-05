'Combinatievoetbal' van Epse en Gorssel valt uit elkaar

Hart van Benno Jochemsen uit Zutphen klopt voor De Graafschap

19 mei Benno Jochemsen (61) is Zutphenees,woont in het hart van de stad. Zijn voetbalhart ligt in Doetinchem, bij De Graafschap. Het klopt dit weekend sneller dan anders: de club maakt grote kans op promotie naar de eredivisie. Hij is er zondag bij.