Coming-out na ‘Waka Waka’

Hij vond het moeilijk om te kiezen, maar uiteindelijk kwam hij er toch uit: Waka Waka (This Time for Africa) van Shakira is de ultieme zomerhit voor Jelle. Het was het nummer van de wereldkampioenschappen voetbal 2010 in Zuid-Afrika. In dat jaar was Jelle met zijn ouders, zus en oom en tante op vakantie in het Turkse Alanya. Het was de zomer tussen het einde van de basisschool en het begin van de middelbare school.

„Ik lag op het strand en op mijn mp3-speler luisterde ik naar Waka Waka”, zegt hij. „Net op dat moment kwam er een bloedmooie en gespierde blonde jongen voorbij lopen. Op dat moment drong het tot me door dat ik jongens leuker vond dan meisjes.”

Jelle heeft daarom een dubbel gevoel bij het nummer. „Het nummer hoort bij die vrolijke WK-zomer, waarin we uitgedost in oranje in de hotelzaal de voetbalwedstrijden bekeken. Maar het nummer hoort ook bij dat ongeruste en verwarrende gevoel voor mij: wat moet ik hier nu mee?”

Nederland strandde in de finale en met die mooie jongen die op het strand voorbij liep had Jelle nooit contact. Maar de onbekende, knappe voorbijganger was achteraf de katalysator voor het filmwerk waar de Ruurloër zich jaren later op stortte. In 2015 begon hij zijn eerste film: Homo?! Boeit geen flikker! Later gevolgd door Opgepast! Op dit moment is hij bezig met zijn volgende project. SAM, een film over ‘zelfliefde’. Jelle: „De aanpak bij deze film is heel anders dan bij de vorige twee. We betrekken jongeren nu echt bij het maken van de film, niet alleen als acteurs.”