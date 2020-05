Comité Neede geschokt door diefstal mast ter ere van Canadese bevrijders

De mast met Canadese vlag was op 1 april, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Neede, geplaatst. „Donderdag stond de mast er nog, maar vrijdag zagen we dat ie weg was. Omdat niemand iets heeft gemeld, gaan we uit van diefstal.”

Politie

Daarvan heeft het comité in de loop van vrijdag ook melding gemaakt bij de politie. Rohaan: „Misschien is het een kwajongensstreek. Hoewel we vinden dat je daarvan bij zoiets niet kunt spreken. We hopen dat omwonenden iets gezien hebben. Of nog beter: dat betrokkenen zich melden en de vlaggenmast terugbrengen. Ze hoeven in dat geval niet bang te zijn dat we hun namen bekend maken.”

Bijgaand 2 foto’s van de vlag net nadat die geplaatst is op 1 april 2020 en van vandaag waar die verdwenen is. Graag vernemen we hoe deze verdwenen is en of die weer teruggebracht kan worden.

De vlag met mast stond bij het monument ter ere van onze Canadese bevrijders aan de Oudestraat te Neede.