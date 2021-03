Comité wil ‘de tuin van Etten’ beschermen tegen woningbouw

Haar­lo-cen­traal op de schop voor nieuwbouw: wijkje op plek Prinsen, maar voorcafé blijft

9:26 HAARLO/BORCULO - Op de plek van hotel/café/restaurant Prinsen aan de Eibergseweg in Haarlo komt een nieuwbouwwijkje. De gemeente Berkelland stemt in met het plan van projectontwikkelaar Arenberg Invest BV om 8 starterswoningen, 8 middenklassewoningen en 8 kavels voor vrije sectorwoningen te realiseren. Het ‘voorcafé’ van Prinsen blijft behouden voor horeca, in de plannen.