Commerciële speeltuinen tóch open

Een enorme domper voor de uitbaters, die net als de horeca klaarstonden om weer gasten te ontvangen. Helemaal toen bleek dat speeltuinen in naburige gemeenten wel gewoon open mochten blijven. ,,Gelukkig kregen we vandaag telefoon van de gemeente dat we wel open mogen, in ieder geval voor de komende tijd”, aldus Niek Wassink van Megapret in Lievelde.

Brief

,,Samen met de andere commerciële speeltuinen waaronder Grolzicht en Haak en Hoek hebben we een brief opgesteld naar de gemeente, waarin we vroegen om duidelijkheid. Het was namelijk niet uit te leggen dat openbare speeltuinen en horecaterrassen wel open mochten, maar wij niet. In reactie op die brief kregen we te horen dat we toch open mogen”, legt Wassink uit.

,,In ieder geval voor de komende anderhalve week. Het blijkt dat ze het er in de veiligheidsraad niet helemaal over eens zijn, hoe de regels gelezen moeten worden. Hier wordt binnenkort over vergaderd. Tot die tijd mogen wij in ieder geval open zijn. Dus kunnen we in de meivakantie gewoon ouders en kinderen ontvangen.”