Commotie over vragenlijst windmolens van Bronckhorst: ‘Waarom wordt niet gevraagd of wij wel windmolens willen?’

De gemeente meldt trots dat de eind november verstuurde vragenlijst over windenergie inmiddels al meer dan 2.000 keer is ingevuld, maar er is flinke kritiek op de vraagstelling. ‘Angstwekkend vermijdt de gemeente de hoogte en de afstand tot molens te vermelden in de vraagstelling’, reageert een inwoner.

Actievoerder Minou van Dillen van Bronckhorst Windmolenvrij roept op de enquête massaal in te vullen met een ‘nee’ tegen de turbines. Want zij verbaast zich over één ding dat daarin ontbreekt: ,,Bronckhorst vergeet de vraag te stellen of er überhaupt draagvlak is voor windmolens in onze gemeente.”



Ook actiegroep Op en Um ’t Hengelse Zand verbaast zich over de vragen. ,,Alle vragen gaan ervan uit dat er windmolens komen. Maar waarom wordt er niet gevraagd of wij wel windmolens willen?”



Tegenwind Keppel en Eldrik heeft een petitie online gezet met als titel ‘Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst’. Deze is inmiddels bijna 800 keer ondertekend.