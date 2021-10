Compacte survival beperkt zich dit jaar tot Needse Berg, ‘Douchen doen we wel thuis!’

De diehard survivalrunners zitten daar niet mee. Ze zijn allang blij dat ze zaterdag en zondag 23 en 24 oktober weer door het bos mogen rennen, oergeluiden kunnen produceren in de krachtmeting en zich klauterend aan klimnetten in de Apenheul wanen. Want er zijn twee edities geschrapt. Niet alleen in Neede overigens. Net als in andere takken van sport met iets te veel mensen op een beperkte ruimte, lag ook heel survivalland op z’n gat tijdens corona. Trainen zonder doel is lastig voor de doorsnee sporter die naar de ultieme clash met z’n concurrenten toeleeft. Hij en zij mogen weer.