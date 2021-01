Compliment voor ‘burgerwacht’ Doetinchem: ‘Symbool voor samenleving die rellen niet accepteert’

KAART | Heel Oost-Nederland haalt opgelucht adem, op één gemeente na

26 januari De landelijke daling van het aantal coronabesmettingen zien we vandaag ook terug in Oost-Nederland. In de hele regio noteren we minder nieuwe positieve tests vergeleken met gisteren. Op de coronakaart krijgt nog slechts één gemeente de zorgelijke donkerrode kleur: Zwartewaterland.