Compromis aantal opvangplekken jonge vluchtelingen in Rekken: niet 80, niet 20, maar 44

Avondje theater annuleren voor kwartfina­le Oranje? ‘Show van Maarten van Rossem gaat sowieso door’

WINTERSWIJK - Een aantal theaterbezoekers in de Achterhoek zit vrijdag met een dilemma. Gaan ze naar de schouwburg, of kiezen ze voor de kwartfinale Nederland-Argentinië? ,,Wij hebben het optreden van Høken met de Heinoos, in overleg met de band, verzet”, zegt een woordvoerder van theater De Storm in Winterswijk.

