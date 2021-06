Concert Normaal binnen een uur uitverkocht: ‘Olderwets Høken’ met 24.000 anhangers in Lochem

Man (38) uit Zutphen nog vast na steekinci­dent in woning van zijn ouders

3 juni De 38-jarige man uit Zutphen die twee weken geleden in een woning aan de M.H. Trompstraat is opgepakt na een steekincident in die woning, zit nog vast. De politie bevestigt dat het om de zoon van de gewond geraakte bewoners gaat.