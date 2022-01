Condoomautomaat opgeblazen in Duitse grensstad: straat bezaaid met condooms, geld en seksartikelen

Bermmonu­ment van bijna 150 jaar oud in Olst; wat is het verhaal achter deze steen?

Je moet het als achteloze fietser of wandelaar maar net zien: de kleine, groen uitgeslagen steen met de tekst ‘5 Mei 1875’ in de berm van de Molenweg tussen Olst en Diepenveen. Het is een stokoud bermmonument, uit de tijd dat bermmonumenten nog niet bestonden. Maar voor wie staat dat monumentje er eigenlijk en wat is er in het voorjaar van 1875 gebeurd? De steen leidt ons naar het verhaal van een onfortuinlijke jonkheer uit Olst.

