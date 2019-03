Conflict over bomenkap in Hengeloos bos

Althans niet direct, zo meldde Wisselink gisteren bij de Raad van State in Den Haag. Daar vochten twaalf omwonenden een vergunning aan voor het leggen van nieuwe paden en het verleggen van een sloot in het bos van Wisselink.



De omwonenden vinden dat de paden, de sloot en het kappen van bomen in strijd zijn met het bestemmingsplan en dat de gemeente daarvoor nooit een vergunning had mogen verlenen. Dat wilde de gemeente Bronckhorst ook niet. De ondernemer had eerder een plan ingediend voor de bouw van twintig luxe boomhutten of -huisjes in het bos tussen de Ruurloseweg, Scharfdijk en Roessinkdrijfdijk. De gemeente zag dat niet zitten. Wisselink kapte desondanks een groot aantal bomen.