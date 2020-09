Conflict over windmolens in Berkelland: tegenstanders zeggen boos gesprek af

Keolis mag toch nog paar jaar rijden in Gelderland en Overijssel, maar raakt Lelystad kwijt

22 september Vervoerder Keolis gaat vanaf 13 december de noodconcessie voor het busvervoer in grote delen van Gelderland en Overijssel uitvoeren, maar niet in Flevoland. Arriva, dat het busvervoer in Lelystad nu verzorgt, krijgt eerste keuze.