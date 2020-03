‘Confronterende’ windmolens bij natuurwandelingen in grensgebied

REKKEN/HAAKSBERGEN - Je kunt discussiëren over mooi of lelijk. Moet wel erg van techniek houden om ze echt mooi te vinden, de windmolens bij de Duitse grensdorpen Lünten en Ammeloe, zoals die hoog uittorenen boven de horizon als je door natuurgebied het Haaksbergerveen wandelt.

De wereld verandert. Als het coronavirus ons daar niet met de neus op drukt, dan doen de molens het wel. Inmiddels staan de reuzen er al een paar jaar. Maar hoe vaak komt de gemiddelde dorpeling in het uitgestrekte veengebied?

Frisse neus

Huisarrest door corona: geen sport of muziek in georganiseerd verband. Een frisse neus halen in de uitgestrekte natuur was nog nooit zo verlokkend. En dat denken meer mensen, want parkeerplaatsen bij natuurgebieden slibben vol ‘blik’ en menig bospad gaat met een béétje fantasie Ikea op een koopzondag achterna.

De anderhalve meter-regel bij het elkaar passeren is op sommige paden onhaalbaar, maar wandelaars doen wel enige moeite. Maar aan de horizon de molens van anderhalf honderd meter, is andere koek. Wie ze in het vizier krijgt, praat erover. Mooi is anders, maar net als nieuwe ziektes de kop opsteken, is ook het effect van de mensheid op de temperatuur op onze planeet iets dat niet valt uit te vlakken. Daarop inspelen met ‘groenere’ energieproductie lijkt een must.

Turf

Eigenlijk is dan het veen tegen de grens een goed ‘leergebied’ om erover na te denken. Want tot in de Tweede Wereldoorlog werd hier turf gestoken om als brandstof te dienen. Amper fossiele brandstof te noemen, als je erover nadenkt, die op elkaar geperste plantaardige resten. Maar ongetwijfeld niet echt CO2-onschuldig. Dan beter energie uit zon en wind.

Wennen