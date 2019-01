Contact met politie in Achterhoek voortaan ook via social media

Meeste incidenten tijdens de jaarwisse­ling in Oost-Nederland

6:59 Het aantal incidenten tijdens afgelopen jaarwisseling was in Oost-Nederland het hoogst van het land. Dat geldt ook voor geweld tegen agenten. Wel is het totaal aantal incidenten in deze regio gedaald ten opzichte van andere jaren. Wat ook opvalt: het aantal oudejaarsincidenten is lager dan wat de politie zelf naar buiten heeft gebracht.