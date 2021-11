Container en tuinhuisje in brand door nog nagloeiende as in Vreden, maar bewoners zijn brandweer voor

Goed nieuws voor Doetinchem­se automobi­lis­ten: weg tussen centrum en Oude IJssel binnenkort weer open

DOETINCHEM - De C. Missetstraat in Doetinchem is maandag 15 november weer open voor auto's. De weg die loopt tussen het stadscentrum en de rivier Oude IJssel was vanwege wegwerk sinds 30 augustus geheel afgesloten.

3 november