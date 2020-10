Controle op borstkanker bij Achterhoekse vrouwen begint na een half jaar weer

Bevolkingsonderzoek Oost, dat de controles uitvoert, heeft maatregelen genomen om de onderzoeken te doen binnen de RIVM-richtlijnen. Bovendien is er weer ruimte om vrouwen door te sturen voor vervolgonderzoek. Het mobiele onderzoekscentrum gaat nu weer rond in de regio, te beginnen in Dinxperlo en ’s-Heerenberg. Hier staat de trailer vanaf woensdag 28 oktober op de parkeerplaats van sportcomplex Laco Montferland aan de Oude Doetinchemseweg.



Vrouwen die in aanmerking komen voor het onderzoek krijgen vanzelf een oproep. Vrouwen bij wie de controle vanaf 16 maart niet gedaan kon worden, zijn het eerste aan de beurt. Er is een inhaalslag te maken, zegt een woordvoerder van Bevolkingsonderzoek Oost: ,,In de periode die achter ons ligt zijn 21.000 vrouwen niet onderzocht. Zij hebben als eerste weer een uitnodiging gekregen.”